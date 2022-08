Dass die Pandemie auch positive Nebenaspekte aufweist, zeigt ein jüngst in der Künstlerstadt Gmünd umgesetztes Projekt: Michaela Kohlmayr (61) hat sich in den Lockdown-Phasen immer wieder mit ihren Geschwistern Ulrike (63) und Hubert (59) im leeren Gasthaus auf dem Hauptplatz getroffen und intensive Gespräche geführt.

"Wir sind am Stammtisch gesessen, haben über Gott und die Welt nachgedacht und uns ist bewusst geworden, was unsere Vorfahren an Kunstbegegnungen hier erlebt haben", erzählt die Gedächtnistrainerin und Demenzbegleiterin.