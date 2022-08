In Kärnten hat sich am Montag wieder ein Unfall mit einem Paragleiter ereignet. Es war gegen 16.45 Uhr, als ein Franzose im Bereich der Bergstation der Weißensee-Bergbahnen einen Flug in Richtung Tal nach Techendorf startete. Bei der beabsichtigten Landung im Bereich der Talstation der Bergbahnen wurde der 52-jährige Gleitschirmpilot laut Zeugenaussagen von einer Windböe erfasst, woraufhin er die Kontrolle über das Fluggerät verlor.

Der Mann stürzte aus einer Höhe von rund zehn Metern zu Boden. Der Franzose wurde vor Ort erstversorgt und anschließend durch den Rettungshubschrauber RK1 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach geflogen.