Im GailtalMuseum präsentierte Geologe, Mineraloge und Paläontologe Hans Peter Schönlaub sein gemeinsam mit Holger Forke verfasstes Buch „Das geologische Erbe der Karnischen Alpen“. Schönlaub, der heuer seinen 80. Geburtstag feierte, behandelt in diesem Werk die Entstehungsgeschichte der Karnischen Alpen, die eine unvergleichliche Fülle an erdgeschichtlichen Besonderheiten aufweisen, die weltweit einzigartig und in der Geologie mittlerweile zum Mythos geworden sind. „Sie haben weltweit ein Alleinstellungsmerkmal“, weiß Schönlaub. „Denn nirgendwo sonst findet man Fossilien aus 500 Millionen Jahren Erdgeschichte so dicht nebeneinander."