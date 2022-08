Eine 33-jährige Münchnerin führte als Tourguide eine achtköpfige Motorradgruppe an. In Kreuzen in der Gemeinde Paternion im Bezirk Villach rutschte ihr in einer langgezogenen Rechtskurve das Vorderrad des Motorrades auf der regennassen und glatten Fahrbahn weg. Die Lenkerin stürzte, schlitterte über die Gegenfahrbahn und entlang der Straßenböschung. Die 33-Jährige kam erst nach 70 Metern auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von ihren Begleitern erstversorgt und anschließend von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.

Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn in diesem Bereich durch ausgetretene Flüssigkeiten (Öl, etc.) und Erdmaterial verunreinigt. Das Öl wurde durch Bedienstete der Straßenmeisterei Feistritz/Drau gebunden und entsorgt sowie die Fahrbahn gereinigt.