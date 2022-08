Zu einem tragischen Badeunfall kam es am Freitagnachmittag am Millstätter See. Laut erster Informationen ist ein 46-jähriger Stand-Up-Paddler (SUP) aus Deutschland nahe dem Südufer in der Nähe der Schlossvilla ertrunken. Wie die Polizei bestätigt, konnte der Mann nur mehr tot aus 40 Metern Tiefe geborgen werden. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest.