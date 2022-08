Wie mache ich mit meinem Handy ein Foto? Wie schreibe ich meinem Enkelkind eine Whatsapp-Nachricht? Fragen wie diese beantwortet die Volkshochschule in Spittal schon seit Längerem. Das Problem: Der Vortragende ist Android-Spezialist, doch viele Senioren haben mittlerweile Apple-Geräte. Und genau aus diesem Grund bietet man heuer den Kurs "Arbeiten mit iPhone und iPad" an. Spittal ist der erste Standort aller Kärntner Volkshochschulen, der diesen Weg bestreitet. Kursbeginn ist im Oktober. In drei Unterrichtseinheiten lernt man den sicheren Umgang mit Geräten, auf welchen die iOS-Software installiert ist.