Zum ersten Mal fand in der Marktgemeinde Steinfeld die Kindervereinswoche statt. Für deren Gelingen sorgten die zahlreichen Mitwirkenden der elf beteiligten Vereine. Den Auftakt zu Wochenbeginn machte die Bergrettung Oberes Drautal. Die Kinder konnten bei etlichen Stationen im gesamten Einsatzzentrum die Kletterwand, das Kistensteigen mit Kran oder Abseilen ausprobieren.

Am Dienstag stand Tennis auf dem Programm. Am Nachmittag übernahm die Blasmusik das Kommando. Mit Spiel, Spaß und Musik klang der Nachmittag gemütlich aus. Sportlich ging es am Mittwoch weiter. Der Steinfelder Sport- und Laufverein baute Stationen in allen sportlichen Varianten auf.

Quer durch die Gemeinde

An den weiteren Tagen waren die jungen Teilnehmer unter anderem mit dem Dorfservice in der Gemeinde unterwegs. Bogenschießen, ein Besuch beim Imker samt Verkostung sowie eine Kinderdisco standen ebenso auf dem Programm. Beste Unterhaltung lieferte das Knappentheater. Auch die Faschingsgilde und die Stockschützen verstärkten die Vereinswoche. Ein herzliches Dankeschön richtet der Ausschuss für Familie und Soziales an alle Unterstützer.