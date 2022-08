Landes- und Gemeindepolitiker, Personalvertreter und Bedienstete, sie alle nahmen mit ihren Familien am gemeinsamen Radwandertag am Millstätter See teil. Der Donnerstag, 25. August, bot perfekte Wetterbedingungen und der Blumenpark in Seeboden lieferte die Kulisse für die rund 250 Gäste aus ganz Kärnten.

Eröffnet wurde die Veranstaltung der Zentralpersonalvertretung von Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrätin Sara Schaar und Bürgermeister Thomas Schäfauer (alle SPÖ) sowie Gernot Nischelwitzer, Obmann der Personalvertretung beim Amt der Kärntner Landesregierung.

Tour um den Millstätter See

Für die Landesbediensteten gab es die Möglichkeit, an unterschiedlichen Radtouren teilzunehmen, unter anderem führte eine entlang des beliebten Radwanderwegs am Südufer um den Millstätter See. Anschließend wurde beim Strandhotel Pichler gemeinsam gespeist. Bürgermeister Schäfauer sorgte mit Obst für einen Vitaminschub für alle Teilnehmer.