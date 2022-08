Zwei Tage lang verwandelt sich der Innenhof des Schlosses Porcia in Spittal wieder in einen Umschlagplatz für alle Flohmarkt-Liebhaberinnen und -Liebhaber. Am 16. und 17. September veranstalten die Damen des Soroptimist Clubs Spittal Millstätter See ihren traditionellen Flohmarkt. Nach dem entspannten Schmöckern und Flanieren kann man sich an der Bar stärken. Mit etwas Glück gibt es beim Glücksrad Preise zu gewinnen, die Jung und Alt begeistern. Der weltweit agierende Frauen-Serviceclub setzt sich vor allem für die Belange von Mädchen und Frauen ein.

Club-Präsidentin Bärbel Humitsch: "Der Reinerlös fließt zu 100 Prozent in soziale Projekte." Neben allerlei Nützlichem und Dekorativem wird es nach dem großen Erfolg 2018 auch wieder einige Stände mit hochwertiger

Damenkleidung geben. Ein Shopping-Erlebnis der anderen Art, bei dem man obendrein auch noch anderen hilft, was gibt es Schöneres?