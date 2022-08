Am 8. April 2022 haben die roten Delegierten Peter Gratzer das Vertrauen geschenkt und ihn zum Spittaler SPÖ-Bezirksvorsitzenden gewählt. Der Stadtrat aus Gmünd hat sich damals gegen Langzeit-Obmann Alfred Tiefnig und Martin Stocker, Vizebürgermeister von Obervellach, durchgesetzt. Gratzer dürfte das Vertrauen nun, nicht einmal fünf Monate später, aufgebraucht haben. Im Laufe der Woche vermehrten sich Informationen, dass die Sitzung des Bezirksparteivorstandes am heutigen Donnerstag, 25. August, keine gewöhnliche werden wird. Der Obmann, der frischen Wind in die Oberkärntner SPÖ bringen sollte, wird verlässlichen Informationen aus Parteikreisen zufolge heute zum Rücktritt aufgefordert werden.