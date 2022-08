Studenten der Fachhochschule (FH) Kärnten in Spittal an der Drau haben einen innovativen Dachziegel entwickelt, der die Sonnenstrahlung im Sommer reflektieren und im Winter aufnehmen soll. So soll Überhitzung von Wohnraum und - bei flächendeckendem Einsatz - sogar ganzer Städte vermindert werden. Wie die FH in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte, wurde ein Patent bereits angemeldet, ein Start-up befinde sich in Gründung.