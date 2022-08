Sie kann auf die tatkräftige Unterstützung ihrer Eltern Gerhard Moser und Barbara Moser-Holzfeind zählen: Verena Moser (35), die tüchtige Wirtin der Pichlhütte (1336 Meter Seehöhe) in Tangern hoch über Seeboden. Verena, die im Brotberuf für das Marketing der Falkensteiner-Betriebe am Katschberg und am Nassfeld verantwortlich ist, hat vor drei Jahren die beliebte Almhütte von Mutter Barbara übernommen. Die Pichlhütte, Ausgangspunkt für viele Wanderungen auf der Millstätter Alpe und am Alpe-Adria-Trail gelegen, kann nicht nur mit einem sagenhaften Weitblick auf den Millstätter See, Spittal und bis ins Lurnfeld aufwarten, sondern auch mit herzhafter, bodenständiger Kulinarik.