Am 24. August gegen 9:10 Uhr stellte ein 40-jähriger deutscher Urlaubsgast sein E-Bike der Marke ROTWILD (schwarzer Carbonrahmen mit goldener Aufschrift) im versperrten Fahrradstall eines Hotelbetriebes am Nassfeld ab und begab sich in sein Hotelzimmer, um ein Fahrradschloss zur zusätzlichen Sicherung des Rades zu holen.