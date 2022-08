Seit Mitte Juni dieses Jahres kam es bereits zu mindestens sieben Unfällen von Paragleitern, die von der Emberger Alm im Bezirk Spittal an der Drau gestartet waren. Einer der Sportler überlebte den Absturz nicht.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam es erneut zu einem Zwischenfall. Eine Deutsche (35) stürzte mit ihrem Paragleiter unmittelbar nach dem Start auf rund 1850 Meter Höhe gegen den Starthang. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen an ihren Beinen.

Andere anwesende Piloten leisteten sofort Erste Hilfe, danach wurde sie vom Notarztteam des Rettungshubschraubers Alpin 6 versorgt und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.



Im Einsatz standen ebenfalls die Rettung Greifenburg, die Bergrettung Oberes Drautal sowie die Polizei Greifenburg.