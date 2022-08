Windstille, flaches, spiegelndes Wasser – der Weißensee ist für Magdalena Lobnig fixer Bestandteil der Vorbereitungen auf große Wettbewerbe. "Ich bin seit 2017 jedes Jahr hier und fühle mich im Hotel und am See sehr wohl. Ich gehe mit dem Kopf in das Training rein, dass ich hier schneller und stärker werde", schildert Lobnig. Sie hofft, dass mit den gleichen Vorbereitungen wie vor einem Jahr eine Wiederholung gelingt: In Tokio holte Lobnig bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille im Einer.