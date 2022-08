Der Millstätter See ist sowohl bei Einheimischen als auch bei den Gästen sehr beliebt. Besonders Schwimmer freuen sich darüber, dass sie ihren Wassersport fast ungestört ausüben können, weil nur wenige Motorboote auf dem See erlaubt sind. Damit das Schwimmen im Millstätter See weiterhin ein sicheres Vergnügen bleibt, hat die Wasserrettung Millstatt mit Unterstützung der Hoteliers-Familie Sichrowsky eine Initiative ins Leben gerufen: Badegäste sollen künftig, öfter als bisher, Schwimmbojen nutzen.