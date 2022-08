Zwei 24-jährige deutsche Urlauber unternahmen am Dienstag gegen 16 Uhr eine alpine Wanderung durch die Mauthner Klamm in der Gemeinde Kötschach-Mauthen.

Am Ende des offiziellen Wandersteiges setzten sie die Tour über den sogenannten Klabautersteig (eine alpine Route mit teilweise vorhandenen Stahlseilsicherungen) durch die Schlucht in Richtung Ederwirt fort. Im Bereich des fünften Wasserfalls gerieten die beiden bei einbrechender Dunkelheit und Orientierungsschwierigkeiten in eine alpine Notlage und setzten schließlich um 21.12 Uhr einen Notruf ab.

Die beiden wurden anschließend von Einsatzkräften der Bergrettung Kötschach-Mauthen über einen Notausstieg unverletzt zur Plöckenpass-Straße geborgen. Im Einsatz standen 14 Einsatzkräfte der Bergrettungsortsstelle Kötschach-Mauthen, 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kötschach-Mauthen zur Ausleuchtung des Geländes und zwei Alpinpolizisten.