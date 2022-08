"In Möllbrücke kommen die Kinder mit dem Mountainbike zur Welt", hieß es in den 1990er Jahren. Tatsächlich hatte sich der Ort mit dem legendären "Lurnfelder Eisenwadl", einem Radrennen über 50 harte Kilometer samt "Stützräder-Rennen" für die Kleinsten, schnell einen guten Ruf in der damals noch jungen Sportart gemacht. So gut, dass man dem örtlichen Radclub (RC) 1992 sogar die Austragung der Mountainbike-Europameisterschaft zutraute, der "größten Sportveranstaltung, die der Bezirk bis dahin gesehen hatte."