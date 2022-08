Dienstagnachmittag fuhren Vater (59 Jahre) und Sohn (36 Jahre), beide aus dem Bezirk Spittal an der Drau, mit ihren Motorrädern auf der B98 in der Gemeinde Millstatt am See hintereinander. Wegen der auffälligen Fahrweise des Sohnes fuhr der Vater bis auf seine Höhe vor und wollte ihn zum Anhalten auffordern.

In diesem Moment kam der Sohn mit seinem Motorrad zu weit nach links und touchierte mit seinem Vater, weshalb beide zu Sturz kamen und sich leicht verletzten. Der Sohn wurde von der Rettung zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Ein Alkotest beim Vater ergab ein leichte Alkoholisierung.