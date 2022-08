Sie kochen mit Leidenschaft. Gemeint sind die dreizehn Köche, die bei den Kulinarischen Nächten in und rund um Bad Kleinkirchheim die hohe Kunst der feinen Küche präsentieren. Vom 16. September bis 8. Oktober werden jedes Wochenende (jeweils freitags und samstags) raffinierte Themen-Menüs serviert. Neu dabei sind die Genuss Wirte des Restaurants Postskriptum (Hotel zur Post) in Döbriach und des Maltschacher Seewirts in Feldkirchen.