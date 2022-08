Beim 9. Mallnitzer Hüttensingen, welches kürzlich vom Musik- und Gesangsverein Mallnitz veranstaltet wurde, hörte man durch die zwei Mallnitzer Täler, das Seebachtal und das Tauerntal, die schönsten Stimmen Kärntens. Die beliebte Veranstaltung fand unter dem Motto "4 Chöre, 3 Hütten, 2 Täler und ein Shuttle Service" statt. In Anlehnung an das bekannte Kranzlsingen haben vier Chöre auf drei gemütlichen Hütten sowie am Stappitzer Marktplatzl ihre Gesangskunst zum Besten gegeben.