Über dem Weltenberg Mirnock südöstlich des Millstätter Sees liegt eine besondere Aura. Er gilt als Kraftort. Schon unsere Ahnen bezeichneten ihn als den "Heiligen Berg" und tauften ihn auf den Namen "Friedensberg". Übersetzt aus dem Slawischen bedeutet "Mir" Frieden. Den Friedensbezug des Weltenbergs greift Künstler Thomas Györi in

seinem aktuellen Kunstprojekt auf. In seinem Atelier in Gmünd arbeitet der Bildhauer an einer Steinbank für den Frieden. Die Kunstinstallation wird am Südufer des Millstätter Sees ihre Heimat finden. "Es wird

wieder Zeit für Frieden in der Gesellschaft. Es braucht das 'Wir' für den 'Mir'. Und damit können wir im Kleinen beginnen", sagt der Künstler.