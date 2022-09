Als Jugendliche schwärmte Michaela Pacher für die Serie "Das Schloss am Wörthersee" und Roy Black. "Es war mein Traum, beides zu bekommen", lacht die Millstätterin, die nach der Matura am BG Spittal in Wien die traditionsreiche Tourismusschule "Modul" als akademische Tourismuskauffrau absolvierte. "Ich habe genau das erhalten, was ich mir vorgestellt habe. Die Pyramide ist mein Schlosshotel am Millstätter See und mein Roy Black heißt Peter Pacher", schmunzelt die Mutter von zwei kleinen Söhnen. Vor knapp 15 Jahren starteten Michaela und Peter Pacher mit einem Event-Floß am westlichen Ortseingang von Millstatt. Sehr schnell war klar, dass ein Floß für den Besucherandrang nicht ausreichend war, eine Gastronomie in Form einer Pyramide entstand.