Man kennt Michaela May als eine der beliebtesten Schauspielerinnen, immer gut drauf, immer ein Lachen und durchaus auch einen "flotten Spruch" auf den Lippen. Was allerdings wirklich einmalig ist, ist die Tatsache, dass Michaela May diesmal ganz privat Gäste in ihre persönliche Suite lädt. Was heißt Suite, es ist eine der neuen Executive-Luxus-Suiten des Ronachers in Bad Kleinkirchheim schlechthin – mit privatem Pool, Putting-Green, Relaxwanne, eigener Sonnenterrasse und, und, und – mit fantastischem Blick auf die Nockberge.