Das nächste und 8. Konzert des Musiksommers der Pro Musica Mallnitz steht an. Am kommenden Donnerstag, den 25. August wird der in Wien lebende italienische Pianist Luca Monti Werke von Mozart, Bach und Schumann zu seinem Besten geben. Der Klavierabend findet in der Pfarrkirche Mallnitz statt und beginnt um 20 Uhr. Vorverkaufskarten sind im Info- und Buchungscenter Mallnitz, bei der Raiffeisenbank Mallnitz und im Info- und Buchungscenter Obervellach erhältlich. Für Kinder bis 15 Jahren ist der Eintritt frei. Jugendliche und Studenten zahlen den halben Preis.