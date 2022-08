Am 12. August am Vormittag wurde im Bereich des Autobahnknotens Lieserhofen von den Mitarbeitern der Autobahnmeisterei ein junger Greifvogel neben der Leitschiene vorgefunden. Couragiert haben Kogler Thomas Kogler und Alois Schwager den Jungvogel geborgen und dem Jagdobmann von Lieserhofen Horst Zwischenberger übergeben. Als Hobbyornithologe hat er gemeinsam mit dem Birdlifemitglied und Kenner der heimischen Vogelwelt Huber Bernhard den noch flugunfähigen Vogel versorgt und verpflegt. Nachdem er sein Gefieder komplett ausgebildet hat, wurde der Wespenbussard am 21. August feierlich seiner natürlichen Freiheit übergeben.