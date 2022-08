Einem Team der Mobilen Kontrollen in Kärnten gelang, wie erst jetzt bekannt wurde, Mitte Juli auf der Tauernautobahn (A 10) ein ausgiebiger Fund: Als die Beamtinnen und Beamten auf der Autobahn einen rumänischen Omnibus mit Anhänger anhielten, fanden sie bei der anschließenden Kontrolle recht schnell 20 Stangen Zigaretten, versteckt in schwarzen Säcken, hinter leeren Kanistern neben der Toilettenanlage des Busses. Dass auch der Trick mit einem doppelten Boden für unsere Zöllnerinnen und Zöllner kein Hindernis darstellt, zeigt der zweite Fund in diesem Bus: In einem Geheimversteck unter der Schlafkabine – also getarnt durch einen eingezogenen, künstlichen Boden – wurden weitere 86 Stangen Zigaretten gefunden, die illegal durch Österreich transportiert wurden.