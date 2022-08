Ein 63-jähriger Schweizer fuhr Samstagnachmittag mit seinem Motorrad in einer siebenköpfigen Motorradgruppe. Die Gruppe war auf der Kreuzner Landesstraße von St. Stefan im Gailtal in Richtung Pöllan unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte der 63-Jährige und schlitterte rund 200 Meter mit seinem Motorrad auf der Fahrbahn entlang. Die Fahrbahn war laut Polizei zum Unfallzeitpunkt regennass und sehr rutschig. Der Biker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

An der gleichen Stelle stürzten in der Folge auch ein 62-jähriger Biker und ein 67-jähriger Schweizer Biker. Beide blieben zum Glück unverletzt. Der 63-Jährige wurde nach Erstversorgung durch das Rettungsteam ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. An allen drei Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden.