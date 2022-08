Neben den üblichen Marktständen bot der vergangene Spittaler Wochenmarkt eine Überraschung: Vor dem Rathaus wurde ein Infostand aufgebaut. EU-Gemeinderäte standen gemeinsam mit Vertretern von Europe-Direct Klagenfurt Rede und Antwort. Während eines Gratis-Kaffees erhielten die Besucher außerdem interessante Fachinformationen über die EU.

Neben vielen interessanten Gesprächen wurden Fragen und Anliegen der Bürger gesammelt, die am 29. September im Schloss Porcia diskutiert werden. Der "Marktstand" diente nämlich aus Auftakt für den 1. EU-City-Talk in Spittal. Die Anliegen und Botschaften der Bevölkerung an die EU können noch bis zum 12. September in der Abteilung 7 – Kultur – der Stadtgemeinde Spittal, im Schloss Porcia abgegeben werden.

Über Europa sprechen

Ab 16.30 Uhr geht dort dann am Donnerstag, 29. September, die Veranstaltung mit Vertretern der Europäischen Union über die Bühne. Nach der offiziellen Begrüßung und Vorstellung der EU-Gemeinderäte Spittals folgen spannende Vorträge und die Bürgerdiskussion, wo die gesammelten Anliegen und Botschaften der Bevölkerung diskutiert und beantwortet werden.

Außerdem wird hier erstmals die Wanderausstellung "Wachsen in Europa" mit elf Stationen zu sehen sein. Abgerundet wird der Abend durch kulinarische Schmankerln aus verschiedenen EU-Ländern.