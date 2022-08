Um ein Jahr später, dafür aber umso ausgiebiger wurde vom 12. bis 14. August in Gmünd gefeiert: 675 Jahre Stadtrecht, 50 Jahre Freundschaftsvertrag mit der Friedensstadt Osnabrück und 30 Jahre Kulturinitiative Gmünd gaben den Anlass dazu. Angereist war eine große Delegation aus Osnabrück, unter der Leitung von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, sowie die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Alpenvereins Melanie Grimm und mit ihr Mitglieder der Sektion Osnabrück samt dem Vorsitzenden Helmuth Rathmann. Den Österreichischen Alpenvereins vertrat eine Abordnung der Sektion Gmünd Lieser-Maltatal mit Johann Jury.

In der Festsitzung in der Lodronschen Reitschule begrüßte Bürgermeister Josef Jury, der auch zum Sektempfang ins Rathaus lud, nochmals alle politischen Vertreter, unter anderen Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner, Abordnungen und teilnehmenden Vereine offiziell und dankte allen für die Teilnahme. Zuvor trugen sich die Vorsitzenden des Alpenvereins und politische Vertreter in das Goldene Buch der Stadt Gmünd ein.

Das Jubiläumsfest wurde im Goldenen Buch der Stadt, in das sich die Teilnehmenden eintrugen, verewigt © ROLAND HOLITZKY

Festprogramm mit viel Musik

Die Anwesenden bekamen einen Einblick zur Geschichte von Gmünd und über die Entwicklung zur Künstlerstadt. Es wurden Ehrungen vorgenommen und Geschenke überreicht. Die "Zack-Zack-Musi" sorgte für die musikalische Begleitung.

Mit einem umfangreichen Musikprogramm, von den Fegerländern, der Ludwig's Dixieland Band, den Brassboys, der Stadtkapelle und Big Band Gmünd, Lucky Punch über die Preachers bis hin zum Frühschoppen am Sonntag mit dem MGV 1834 Gmünd, Tommy der singende Hüttenwirt und dem Kärntner 7er-Blech, ging das Jubiläumswochenende am Hauptplatz über die Bühne.