In Notsituationen zeigt sich ein starker Zusammenhalt der Gemeinden, so auch unter den Bauern. Auf Initiative von Horst Zwischenberger, Landwirtschaftsreferent von Seeboden am Millstätter See und dem Ausschussobmann Franz Koch wurde gemeinsam mit den Seebodener Bauern eine Hilfestellung für die schwer vom Unwetter betroffenen Berufskollegen im Gegendtal erarbeitet.

Um die betroffenen Bauern auch aktiv zu unterstützen, wurden Futtermittel zusammengetragen und gespendet. Die Firma Holz Granitzer aus Lieserbrücke hat sich spontan dazu bereit erklärt, den Transport der Heu- und Siloballen in die betroffene Region zu übernehmen.