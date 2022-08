In einem Hotel in Millstatt logiert gerade ein Weltstar. Über zehn Millionen Tonträger hat Tina Arena bereits verkauft, was sie zu den erfolgreichsten Künstlern Australiens macht. Dabei ist Filippina Lydia Arena, wie sie mit vollem Namen heißt, nicht nur Sängerin, sondern auch Liedermacherin, Schauspielerin und Musikproduzentin. In über vier Jahrzehnten hat sie sich in der Popwelt einen Namen gemacht und am Sonntag, 21. August, gibt die Australierin ihr Gastspiel bei den Musikwochen Millstatt.