Der 15. August war ein Tag wie aus dem Bilderbuch in Kötschach-Mauthen. Das Patrozinium stand an, man feierte Mariä Himmelfahrt in der Pfarrkirche "Unserer Lieben Frau". Das Hochamt gestalteten der Kirchenchor und das Kammerorchester Oberkärnten-Osttirol. Im Anschluss spielte die Obergailtaler Trachtenkapelle Kötschach vor dem "Gailtaler Dom" auf. Für Blasmusik, Speis und Trank war also gesorgt.