Tagtäglich fahren rund 10.000 Autos und Lkw auf der B 111 Gailtalstraße durch Hermagor. Inzwischen weist die B 111 im Bereich der Ortseinfahrt starke Risse, Materialausbrüche, Schlaglöcher sowie Setzungen auf und muss dringend saniert werden. Am Montag, 22. August, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße. "Die B 111 Gailtal Straße ist die größte Verkehrsverbindung des gesamten Gailtals und eine wichtige Verbindung der Ortschaften von Arnoldstein bis Maria Luggau. Daher investieren wir heuer rund 440.000 Euro in die Sanierung der Ortseinfahrt", sagt der zuständige Straßenbaureferent LR Martin Gruber.