Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte der Alpen. Weil er an drei Bundesländer grenzt, erfolgt die Verwaltung von den Ländern Kärnten, Tirol und Salzburg aus. Die Stelle der leitenden Direktorin in Kärnten wurde mit 1. August mit Barbara Pucker (57) neu besetzt – ohne Ausschreibung, was viele bei der Besetzung eines Topjobs nicht mehr für zeitgemäß halten.