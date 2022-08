Die Spittalerin Katharina Naschenweng hat Fußball-Karriere gemacht – bei der TSG Hoffenheim in der deutschen Bundesliga und im rot-weiß-roten Nationalteam. Die EM-Heldin war am Dienstag auf dem Sportplatz in Rothenthurn, um mit je sieben Kindern des SV Spittal und des SV Rothenthurn eine Trainingseinheit zu absolvieren. Die jungen Kicker lernten dabei einiges von Naschenweng.