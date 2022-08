Ein Mann (36) aus der Gemeinde Greifenburg fuhr am Dienstag gegen 21 Uhr mit seinem Pkw durch die Ortschaft Plaschischen, Gemeinde Keutschach, als er am Straßenrand eine unbekannte Person am Boden liegen sah. Er hielt an, um den Gesundheitszustand des Mannes abzuklären und stellte fest, dass dieser nicht bei Bewusstsein war. Der Greifenburger, der Mitglied des Roten Kreuz ist, konnte durch Schütteln des Unbekannten erreichen, dass dieser wieder das Bewusstsein erlangte und ansprechbar war.

Der 52-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gab an, dass er über den Gehsteigrand gestolpert und zu Sturz gekommen sei. Er wurde zur Abklärung der Verletzungen von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.