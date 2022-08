Am Dienstag, 16. August, gegen 00.30 Uhr bemerkte ein 60-jähriger Mann aus Deutschland Flammen in einem Holzschuppen neben einem Wohnhaus in der Gemeinde Gmünd. Sofort alarmierte er den Hausbesitzer und die Feuerwehr. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Gmünd, Trebesing und Großhattenberg konnte die Ausbreitung des Brandes verhindert werden, der Nebenschuppen brannte dennoch vollständig aus. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.