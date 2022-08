Herr Huainigg, eigentlich sollten Sie heute an meiner Stelle sitzen. Sie wollten ja Journalist werden. . .

Franz Joseph Huainigg: Stimmt. Ich habe in Klagenfurt Medienkommunikation studiert und nebenbei bei der Kleinen Zeitung und dem ORF gearbeitet. Der damalige Literaturchef im ORF-Landesstudio, Fred Dickermann, hat mir die Chance dazu gegeben. Das Aufnahmegerät war damals schwerer als ich. So habe ich meinen ersten Interviewpartner gebeten, es in dessen Wohnung zu tragen und auch mich, da ich die Stufen nicht alleine überwinden konnte. Das war mir dann doch peinlich, deshalb habe ich mein Auto zu einem Studio umfunktioniert. So habe ich früh gelernt, dass es keine Probleme, sondern nur Herausforderungen gibt, die man annehmen muss.

Sie zog es dann in die Politik.