Am Freitag, 12. August, kam es gegen 13.20 Uhr in einer Waldparzelle in Heiligenblut vermutlich durch Blitzschlag zu einem Brand. Etwa 30 Quadratmeter Waldboden waren vom Feuer betroffen. Durch rasches Einschreiten der Feuerwehren Heiligenblut, Großkirchheim und der Unterstützung der Polizeihubschrauber Libelle Kärnten und Libelle Salzburg konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht, sowie eine Ausbreitung verhindert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden.