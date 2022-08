Im Kärntner Lesachtal wird in Maria Luggau die letzte gewichtsbeschränkte Brücke im Lesachtal neu gebaut. Aus diesem Grund ist die B111 Gailtalstraße ist im Bereich „Bäckwirt“ in Maria Luggau bis voraussichtlich 15. Oktober 2022 gesperrt. Dies hat auch zur Folge, dass der öffentliche Nahverkehr zwischen Maria Luggau und Wacht/Grenze Osttirol nicht stattfinden kann. Die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel ist erst wieder ab Wacht/Gemeinde Untertilliach in Richtung Lienz möglich. Die genauen Fahrzeiten sind auf der Website fahrplan.vvt.at zu finden,