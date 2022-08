Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal fuhr Freitagvormittag mit einem Kastenwagen auf einer Straße in der Gemeinde Reißeck und hielt diesen kurz an, um auszusteigen und einen Mistkübel auszuleeren. Er legte dazu den Leerlauf ein und betätigte die Handbremse des Transporters. Trotzdem setzte sich das Fahrzeug, nachdem der Mann ausgestiegen war, selbstständig in Bewegung und rollte rückwärts die Gemeindestraße hinunter.

Der Mann versuchte, das Fahrzeug zu stoppen und über die Beifahrerseite in das Innere des Kastenwagens zu gelangen. Dabei kam er zu Sturz, worauf der Klein-Lkw über den rechten Fuß des Mannes rollte. Anschließend rollte das Fahrzeug noch 50 bis 60 Meter weiter, ohne eine weitere Person zu gefährden. Der Mann musste mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins KH Spittal/Drau gebracht werden.