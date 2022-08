Die Türen der Caritas-Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) in Spittal stehen für Frauen und Männer ab 19 Jahren in der Abendschule für eine berufsbegleitende Ausbildung weit offen. SOB-Direktor Wilfried Hude: "Wir haben für das im September beginnende Schuljahr noch Ausbildungsplätze für Erwachsene im berufsbegleitenden Bereich in der Altenarbeit inklusive Pflegeassistenz oder Behindertenbegleitung frei. Ich möchte auch auf eine wichtige Neuerung verweisen: Mit dem kommenden Schuljahr ist kein Schulgeld mehr zu entrichten und das Praktikum wird mit 600 € monatlich unterstützt."