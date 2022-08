Die Sanierung der Straßen stehen trotz der schwierigen finanziellen Situation auf der Prioritätenliste der Stadtgemeinde Spittal. Nun nimmt die Stadt die 10.-Oktober-Straße, die Bahnhofstraße und die Liesersteggasse in Angriff.

Die Bahnhofstraße wird ab Höhe "Haus der Jäger" in Richtung Norden bis zur Einbindung "Parkplatz Egarterplatz" saniert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, dem 22. August 2022, um 7 Uhr und sollen bis spätestens Donnerstag, dem 25. August 2022, um 24 Uhr abgeschlossen sein. Um einen raschen Arbeitsablauf zu ermöglichen, ist es erforderlich, die Straße auf die Länge des zu sanierenden Bereiches während der Bauzeit für den gesamten Verkehr zu sperren.

10.-Oktober-Straße

Wie in der Bahnhofstraße ist auch ein Teil der 10.-Oktober-Straße bereits im Vorjahr erneuert worden. Von Mittwoch, dem 24. August 2022, 7 Uhr bis Mittwoch, dem 7. September 2022, 24 Uhr erfolgt die weitere Sanierung ab der Kreuzung Feldstraße nach Westen bis zum Türkweg inklusive der Einbindungsbereiche. Während der Bauzeit ist auf Höhe Busbucht der VS West die Zufahrt in die Hangstraße zur Billrothstraße, Gottscheerstraße und Peter-Wunderlich-Straße als Sackgasse möglich. Der Verkehr für Anrainer in der Ladinigstraße, Siedlerweg und Haspingerweg bleibt weiterhin mit Einschränkungen während der Bauzeit aufrecht.

Die Liesersteggasse wird ab der Bernhardtgasse in Richtung Norden bis zur B99 saniert. Baustart ist am 29. August 2022, die Fertigstellung ist am 9. September 2022 geplant.