In Kärnten ist es zuletzt zu mehreren Paragleiter-Unfällen gekommen. Ein Pilot streifte eine Stromleitung und musste mit schweren Verbrennungen ins Uni-Klinikum Graz geflogen werden. Viele andere Unfälle gehen glücklicherweise glimpflich aus. Doch warum kommt es überhaupt so weit? Markus Dobernig, Chef von "Tandem-Air" in Treffen am Ossiacher See, hat eine klare Antwort: "Kommt es zum Unfall, ist fast immer der Pilot schuld."