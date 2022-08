Weil ein Auto mit italienischem Kennzeichen in ihrer Einfahrt stand, alarmierte am Donnerstag eine Frau aus dem Bezirk Hermagor die Polizei. Wie es dazu gekommen ist, sorgte wohl auch bei den alarmierten Beamten für Staunen. Der Wagen, mit dem die Tochter (20) der Frau nach Hause gekommen war, war in Italien als gestohlen gemeldet. Darin befanden sich diverse Dokumente, Bargeld und Utensilien eines Albaners (32).

Bei der Befragung gab die 20-Jährige an, dass sie am Vortag mit dem Wagen ihrer Mutter nach Italien gefahren sei und dort einen Unfall mit Sachschaden verursacht habe. Den Pkw ließ sie deshalb vor Ort zurück. Donnerstagfrüh fand sie schließlich im Bereich des Tarviser Bahnhofes ein ihr fremdes Auto, in dem der Schlüssel steckte. Kurzerhand fuhr sie mit diesem Wagen Richtung Kärnten.

Die Polizei konnte bereits Donnerstagabend jenen Albaner erfolgreich ausforschen, dessen Unterlagen im Wagen lagen, sowie dessen Chef und eigentlichen Besitzer des Autos. Der Pkw wurde den beiden Männern übergeben.

Für die 20-Jährige folgt auf die Spritztour mit dem fremden Auto jetzt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.