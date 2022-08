Der Alpenverein, Sektion Obergailtal, gibt bekannt, dass der Klettersteig "Steinberger Weg" auf den Cellon wegen eines Seilrisses nach einem Unwetter mit Blitzschlag bis auf Weiteres gesperrt ist. Laut Wikipedia ist der "Steinberger Weg" eine als Klettersteig ausgebaute und rund 300 Höhenmeter überwindende Felsrinne. Sie befindet sich an der Ostseite des Frischenkofel (italienisch: Cellon) am Plöckenpass in Kötschach-Mauthen.