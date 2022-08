Der RK-1 der ARA Flugretter steht derzeit bei einem schweren Unfall mit einem Paragleiter in Greifenburg im Einsatz. Dort ist ein 57-jähriger Niederländer mit seinem Fluggerät in eine Stromleitung geraten und hat in der Folge schwere Verbrennungen erlitten.

"Nach erfolgter notfallmedizinischer Versorgung vor Ort wird der Tourist vom RK-1 gerade in die Uniklinik nach Graz geflogen", meldet die Flugrettung. Nähere Informationen folgen.