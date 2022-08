In Villach und Hermagor gibt es die Genuss-Meierei der Kärntnermilch bereits. Nun ist Spittal an der Reihe. Was bisher noch als Frischemarkt der Kärntnermilch in der Villacher Straße bekannt ist, wird im Herbst in neuem Glanz erstrahlen. Derzeit ist der Markt komplett ausgehöhlt, die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Auf rund 550 Quadratmetern Verkaufsfläche wird ein neues Ladenkonzept umgesetzt. Die Eröffnung ist Ende Oktober geplant. 1,2 Millionen Euro werden investiert.