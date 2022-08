Sie sind Gastgeberinnen aus Leidenschaft. Und diese Leidenschaft spüren auch ihre Gäste: Seit mehr als 40 Jahren sind die Schwestern Barbara und Gerti Kaiser aus der Spittaler Gastroszene nicht wegzudenken. Von 1985 bis 2008 führten zuerst die Eltern, später die Töchter das bekannte "Parkcafé" in der Bahnhofstraße, seit 2008 ist Barbara Kaiser mit dem Restaurant "Kaisers" am Hauptplatz 20 vertreten, in der Küche hat Schwester Gerti das Sagen. Bei Bedarf unterstützt noch Schwester Inge den Familienbetrieb im Service. Viele treue Stammgäste genießen die "Alles-Küche", wie Barbara die Küchenphilosophie umschreibt, zu der das beliebte Pasta-Buffet (immer mittwochs, außer im Sommer), der berühmte "Spezialtoast", die köstlichen Marillen- und Zwetschkenknödel oder Muschel- und Garnelengerichte zählen.